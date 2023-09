Christian Vieri | furto sventato a Milano | lo sfogo sui social

"Siamo a cena ed è arrivata una che voleva rubare il telefonino, ma l'abbiamo beccata e mandata via", racconta l'ex calciatorein una storia pubblicata su Instagram, spiegando come è riuscito a sventare il furto dello smartphone mentre si trovava a cena in un locale di Milano.si è rivolto ai suoi ..., su Instagram, ha spiegato di aver sventato un furto in un ristorante di Milano. Il tutto grazie anche alla compagna, Costanza Caracciolo. E tutto grazie anche a Striscia la notizia. ...'Siamo a qua cena. È arrivata una, e voleva rubare il telefonino '. Inizia così il racconto disulla vicenda che lo ha visto coinvolto insieme alla compagna Costanza Caracciolo in un noto ristorante del centro milanese. L'ex attaccante dell'Inter, forte dei suoi 3 milioni di ...

Christian Vieri e Costanza Caracciolo, furto sventato in un ristorante a Milano: «Ho riconosciuto subito il gesto, l'ho beccata» Corriere Milano

