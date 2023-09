La puntura le ha subito provocato unoanafilattico. Il marito è corso in casa per prendere il ...di Malattie infettive - immunodeficienze virali dell'Azienda ospedaliero - universitaria diGilberto Trambaiollo, di 75 anni, ex assessore di Spilimbergo (Pordenone), è morto peranafilattico dopo la puntura di un calabrone. L'anziano era nel salotto della propria ...di, 'se ci ...La sfortunata ragazza originaria diè stata ricoverata in neurochirurgia per un trauma cranico commotivo, trauma toracico e trauma facciale. La prognosi è riservata. Il magistrato di turno ...

Choc a Ferrara: uomo vuole dare fuoco il locale per vendetta e muore ilGiornale.it

La pista è quella di un regolamento di conti. Nella notte due individui si sono presentati al locale con una tanica di benzina, poi la colluttazione con i titolari ...La tragedia alla spiaggia ’Vascello d’oro’: due bagnini si sono precipitati per tentare di rianimare Maryna Hariouk, anche col defibrillatore, ma non c’è stato nulla da fare ...