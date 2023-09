Chirurgia estetica sempre più “attraente” per le nuove generazioni | il 50% vuole cambiare

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 2 settembre 2023) Più della metà dei giovani tra i 15 e i 26 anni si dice favorevole allae vede la scelta di una donna di rifarsi il seno come una scelta di libertà intrapresa ‘per piacere di più a se stessa’. Sono i dati emersi dall’indagine Yoodata/Polytech Italia presentata oggi in videoconferenza. Il 79% delle donne intervistate si sente ‘più libera di decidere ciò che voglio, se mostrarmi, seoppure no il corpo’. Il 70% delle boomer, il 58% della Gen X e il 51% della Gen Y si dichiara non interessata ai canoni estetici, visti come una ‘una gabbia creata per le donne’. Mentre il 51% della ragazze della Gen Z si dice preoccupata per i canoni estetici che sente come una gabbia. Il 56% delle giovani non si piace o vorrebbequalcosa Il 53% delle intervistate – come rende noto l’agenzia Dire – ...