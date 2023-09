Chiesa | Di Tolve nuovo vescovo e rettore seminario di Roma

(Di sabato 2 settembre 2023) Milano, 2 set. (Adnkronos) - Michele Di- sacerdote ambrosiano ordinato nel 1989 dal cardinale Carlo Maria Martini - ha ricevuto, in una cerimonia in Duomo a Milano, l'ordinazione episcopale. Scelto lo scorso 26 maggio da Papa Francesco comeausiliare della Diocesi di, e successivamente nominatodel Pontificiono maggiore, monsignor Diha ricevuto la consacrazione episcopale. Nella sua omelia, ispirata alle letture della Messa, l'arcidi Milano Mario Delpini si è rivolto a Di: "Sappiamo che non ti spaventano le fatiche e le responsabilità. Ma in questo tempo in cui abita un popolo senza sogni, non il profeta solitario, non l'eroe protagonista, ma solo una comunità cristiana ...

Seduti sulle panche del Duomo tra parenti e amici anche i fedeli giunti dalle parrocchie che hanno avuto un legame particolare con il neo-vescovo (Lainate, Novate Milanese, Cassina de' Pecchi, Rho)

Seduti sulle panche del Duomo tra parenti e amici anche i fedeli giunti dalle parrocchie che hanno avuto un legame particolare con il neo-vescovo (Lainate, Novate Milanese, Cassina de' Pecchi, Rho) ...Si è da poco conclusa in Duomo la celebrazione eucaristica in cui mons. Michele Di Tolve ha ricevuto l’ordinazione episcopale. Scelto lo scorso 26 maggio da Papa Francesco come Vescovo ausiliare della ...