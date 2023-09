Chi vince lo Scudetto? Allegri provoca il Napoli | le parole

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 2 settembre 2023) Il tecnico della Juventus non ha dubbi su quali squadre si giocheranno loe l’accesso in Champions League: il suo parere sulLa Juventus ha cominciato con il piede giusto il campionato,ndo in casa dell’Udinese, per poi inciampare all’Allianz Stadium contro il Bologna di Thiago Motta, che ha fermato i bianconeri con un pari. Tuttavia, l’inizio stagione dei ragazzi di misterha lasciato intravedere sprazzi di buon calcio e una propensione offensiva decisamente più spiccata. Per questo e per altri mille motivi legati alla qualità dell’organico a disposizione e al fattore (decisivo) della totale assenza di impegni europei, è impossibile non considerare la Juventus tra le candidate alla vittoria del titolo finale. Così come è impossibile escludere dalla lotta ilcampione ...