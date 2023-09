Che fine hanno fatto i cuccioli dell’orsa Amarena?

Leggi su open.online

(Di sabato 2 settembre 2023), l’orsa, chiamata così per la sua passione per le ciliegie e diventata simbolo dell’Abruzzo, è stata uccisa nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre alle porte del paese di San Benedetto dei Marsi, in provincia de L’Aquila. Un unico colpo, ricostruiscono i carabinieri della compagnia di Avezzano, sparato da un 56enne del luogo, sorpreso dalla visita. «Houn guaio, ho avuto paura», avrebbe detto l’uomo ai militari. Ora che la vita dell’esemplare è stata spezzata per sempre la preoccupazione è verso i suoi due, al momento scomparsi. Scattano le ricerche con i droni. «Uccisa una delle orse marsicane più prolifiche» L’esemplare era madre di due. E proprio il destino dei piccoli, ora senza una guida, preoccupa non solo il personale del parco ma anche le associazioni ...