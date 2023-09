Champions League | sorteggi | sarà Napoli-Real

Leggi su napolijournal

(Di sabato 2 settembre 2023) Prezzi alle stelle per la sfida dicontro gli spagnoli? È stato finalmenteato il girone didei campioni d’Italia, uno che poteva essere sì migliore ma anche molto peggio. Di seguito il girone degli azzurri: –Madrid – Sporting Braga – Union Berlino Un girone sicuramente non difficile, ma che poteva essere sicuramente migliore per quanto riguarda la 2° fascia, dove l’unico spauracchio era proprio ildell’ex Ancelotti. Precedenti contro ilMadrid Sono 4 i precedenti delcontro ilMadrid, partendo dai tempi della Coppa Campioni del 1987/88 dove ci fu un totale di ...