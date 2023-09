Champions League | Napoli | Inter e Lazio favorite nei gironi Milan agli ottavi a quota 1 90

(Di sabato 2 settembre 2023) Dopo le tre finali perse nella passata stagione il calcio italiano deve puntare ancora più in alto e per quanto riguarda la...

Commenta per primo Sorteggiati i gironi della, è già tempo di previsioni. Le italiane puntano con decisione alla qualificazione agli ottavi di finale, ma non tutte partono favorite nei rispettivi raggruppamenti. Il Napoli , ...Commenta per primo Dopo i sorteggi del giovedì di, venerdì 1° settembre è stato il momento della cerimonia per definire i raggruppamenti di Europa e Conference. Per quanto riguarda l'Europa, le urne di Montecarlo ...Commenta per primo Dopo le tre finali perse nella passata stagione il calcio italiano deve puntare ancora più in alto e per quanto riguarda lai sorteggi dei gironi sono alla portata delle squadre della Serie A, che secondo i pronostici hanno buone possibilità di passare il turno. Nel gruppo C il Napoli se la dovrà vedere ...

Champions League, le date delle partite: Napoli-Real Madrid martedì 3 ottobre ilmattino.it

Al Bernabeu il Real Madrid batte 2-1 in rimonta il Getafe nel match valido per la quarta giorntata de LaLiga. La squadra di Ancelotti va subito sotto all'11' dopo la rete dell'ex Roma Borja Mayoral. I ...Serata di sorteggi a Monaco quella di giovedì. Oltre alla Lazio, Milan e Napoli, a conoscere il proprio destino in Champions League è stata anche l'Inter. Il club nerazzurro ...