Champions League 2023 2024 | il calendario completo della fase a gironi

(Di sabato 2 settembre 2023) Tutto pronto per la, la massima competizione europea per club che come ogni anno vede al via 32 formazioni dopo ladi qualificazione con i vari turni preliminari che hanno completato il quadro delle partecipanti. Saranno quattro le italiane al via: Napoli, Inter, Milan e Lazio cercheranno di misurarsi al meglio ai massimi livelli, con le due milanesi che lo scorso anno sono state protagoniste fino alla finea eliminazione diretta. Tutti contro il Manchester City, che cercherà di confermarsi sul tetto d’Europa dopo il suo primo storico successo. Il...

2 Un girone di ferro per il Milan inche se la dovrà vedere con Paris Saint - Germain, Borussia Dortmund e Newcastle. La Uefa ha pubblicato le date e gli orari delle partite dei rossoneri. GLI INCROCI - Non è stato ...... esultanza gol Victor Osimhen La Uefa ha pubblicato il calendario delle gare della fase a gironi della prossima. La prima squadra italiana a scendere in campo sarà il Milan, il 19 ..., il calendario del Napoli Giornata 1 - mercoledì 20 settembre: Braga - Napoli (ore 21) Giornata 2 - martedì 3 ottobre: Napoli - Real Madrid (ore 21) Giornata 3 - martedì 24 ottobre: ...

Sfornato il nuovo calendario dalla UEFA, tutto è pronto per il gran ritorno della Champions League con il Milan che aprirà le danze il 19 settembre alle ore 18.45 contro il Newcastle. Sarà dunque ...Ciò che salta all’occhio sono le due sfide con il Salisburgo e il ritorno con il Benfica. I nerazzurri avranno infatti in ordine: Torino, Salisburgo, Roma, Atalanta, e di nuovo gli austriaci in ...