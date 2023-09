Champions ai sauditi | la UEFA fa muro | pugno duro di Ceferin

Il presidente dell'Uefa ha rasserenato tifosi ed appassionati riguardo l'impatto della Saudi Pro League e confermato che mai i clubentreranno a far parte dellaLeague : "L'Arabia ...Niente Ronaldo, niente Messi, niente Benzema,e americani ci hanno portato via tredici Palloni d'oro, non è roba da poco ma significa che la belle époque è finita e, inLeague ...Niente Ronaldo, niente Messi, niente Benzema,e americani ci hanno portato via tredici Palloni d'oro, non è roba da poco ma significa che la belle époque è finita e, inleague ...

CEFERIN CHIUDE ALL'ARABIA SAUDITA, IN CHAMPIONS SOLO CLUB EUROPEI - Sportmediaset Sport Mediaset

Il nuovo capo dell’area sportiva ha fatto cassa con chi non era più nel progetto tecnico del club preservando Vlahovic, Chiesa e Bremer, i tre pezzi pregiati ...Credo che questi ragazzi pensino bene al percorso che stanno facendo e che dovranno fare in Champions. E sono all’altezza perché ... Jaissle che si è fatto ‘tentare’ dall’Arabia Saudita andando ad ...