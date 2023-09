Champagne Taittinger | il magnate inseguito dall' ex amante armata di coltello | «Voglio evirarti | se avessi avuto le scarpe adatte ti avrei ucciso»

(Di sabato 2 settembre 2023) Pierre-Emmanuel: da milionario che si vantava di "essere pagato per mangiare, fare l'amore e bere ottimo" a vittima dell'che l'insegue con un...

L'ex amante del magnate francese delloPierre Emmanuel, 70 anni, è stata condannata a un anno di reclusione con sospensione della pena per molestie. La donna, Samira L., di 48 anni, lo avrebbe inseguito con un coltello ...L'ex amante del magnate del notoPierre Emmanuelè stata condannata dal Tribunale di Parigi a un anno di carcere. Il 70enne francese ha denunciato la donna, Samira L. 40enne, per reiterate persecuzioni verbali e ...L'ex amante del magnate francese delloPierre Emmanuel, 70 anni, è stata condannata a un anno di reclusione con sospensione della pena per molestie. La donna, Samira L. , di 48 anni, secondo quanto riporta Dagospia , ...

Champagne Taittinger, il magnate inseguito dall'ex amante armata di coltello: «Voglio evirarti, se avessi avut ilmessaggero.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Pierre-Emmanuel Taittinger: da milionario che si vantava di "essere pagato per mangiare, fare l'amore e bere ottimo champagne" a vittima dell'amante che l'insegue con un coltello per evirarlo. Samira ...