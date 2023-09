Cernobbio | gli imprenditori bocciano la politica estera Ue E sulla guerra in Ucraina il 46 | 3% si dice danneggiato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Tra gliaumentano i pareri sfavorevolicoerenza dell’Unione europea come attore di. Einin tanti affermano di avere avuto impatti negativi dal conflitto. Sono questi i giudizi dei partecipanti al Forum Ambrosetti diche sono stati chiamati ad esprimere un pareredell’Ue e sulle conseguenze della. Dal televoto è così venuto fuori che il 44% di loro ha espresso un giudizio negativoUe in particolare“coerenza” in un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo. Risultati molto differenti rispetto a quelli del ...