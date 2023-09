Cento giorni a Palermo | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 2 settembre 2023): trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, sabato 2 settembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadel 1984 diretto da Giuseppe Ferrara, interpretato da Lino Ventura e Giuliana De Sio. La pellicola narra le vicende accadute nei 100passati nel capoluogo siciliano dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Nello stessol’attore Adalberto Maria Merli appare sia come attore che come doppiatore del protagonista Lino Ventura. Quest’ultimo al suo penultimo, compare inizialmente anche nel ruolo di un mafioso. Si tratta dell’ultimodi Stefano Satta Flores, che morì l’anno dopo per leucemia. Ma vediamo ...

a Palermo (Drammatico) in onda alle 21.35 su Rai 3 , un film di Giuseppe Ferrara, con Lino Ventura, Giuliana De Sio, Arnoldo Foà, Stefano Satta Flores, Adalberto Maria Merli, Lino Troisi,...Dopo ' Unomattina Estate ' e ' Estate in diretta ', Rai3 propone per sabato 2 settembre in prima serata su Rai il film diretto da Giuseppe Ferrara 'a Palermo '. La pellicola ripercorre ......da sentinella ai parchi che circondavano le antiche ville signorili che avevano visto... ma sul rettilineo tra Feriolo e Gravellona Toce lanciò l'auto oltre iall'ora. Abbassò il ...

Cento giorni a Palermo, su Rai 3 il film di Giuseppe Ferrara dedicato a Dalla Chiesa La Gazzetta dello Sport

Nominato Prefetto con lincarico di ottenere contro Cosa Nostra gli stessi brillanti successi che aveva ottenuto contro le Brigate Rosse, Dalla Chiesa cade sotto il piombo mafioso, dopo solo cento ...Fin dal suo primo lancio, Android Auto non è stato funzionante fin da subito al cento per cento. Nel senso che, malgrado il servizio fosse comunque disponibile ed utilizzabile per chiunque, non è ...