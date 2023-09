Celine Dion peggiora sempre più La sorella | “C’è poco da fare”

Leggi su dilei

(Di sabato 2 settembre 2023) Aggiornamenti sulle condizioni di salute di. Aggiornamenti tutt’altro che positivi: lo stato della cantante canadese è decisamente critico. La 55enne sta combattendo contro una rara patologia, la sindrome paralizzante della persona rigida, che ha stravolto la sua vita quotidiana e lavorativa, costringendola ad annullare il suo ultimo tour. Trattandosi di una malattia rara, che non prevede una cura, la famiglia così come gli amici più cari non possonomolto per aiutare l’artista che sta vivendo un vero e proprio tormento. Come sta oggi: parla laClaudette In un’intervista rilasciata al magazine HELLO!, Claudetteminore di, ha dichiarato: “Sta facendo di tutto per recuperare. È ...