CEFIM | prestazioni riprese da lunedì Salvatore AISA | “Obiettivo è garantire continuità assistenziale”

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 2 settembre 2023) Caserta. Da4 settembre i pazienti deldi via Ferrarecce a Caserta potranno regolarmente fruire delle. L’annuncio è del professore Antonio, presidente dell’(Associazione Italiana Specialistica Ambulatoriale) e consulente, nel caso specifico, della dottoressa Santangelo; quest’ultima socia del noto centro riabilitativo del capoluogo di Terra di Lavoro, le cui sorti, in queste ore, hanno portato anche ad una discesa in campo del vescovo, monsignor Pietro Lagnese. È lo stesso professorea sintetizzare, di seguito, l’evoluzione della questione che tanta preoccupazione ha comportato (sia sul fronteche su quello occupazionale). “L’Asl Caserta, con delibera n. 1502 del 25.8.2023, ha sospeso l’efficacia dei ...