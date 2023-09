“C’è una brutta notizia” | Sophie Codegoni e Basciano | la bomba poco fa

Leggi su tvzap

(Di sabato 2 settembre 2023) Personaggi TV.e Alessandrosi sono conosciuti due anni fa al Grande Fratello Vip6. La loro storia è nata sotto i riflettori ed è poi proseguita anche fuori. Un anno fa è arrivata la proposta di matrimonio e a maggio di quest’anno è nata Celine Blue, tutto sembrava andare per il meglio, ma l’occhio attento dei fan ha notato che qualcosa non va e vogliono vederci chiaro. Leggi anche: “Domenica In”, Barbara D’Urso prende il posto di Mara Venier? La conduttrice rompe il silenzio Leggi anche: Emma Marrone e Stefano De Martino, nessuno se l’aspettava: cos’è successoe Alessandrosono in crisi? Ai fan non sfugge niente e l’ultimo gesto di Alessandroha davvero lasciato senza parole tutti. Pare che ...