CdS – Genoa | Gilardino contro il calciomercato | “C’è una cosa assurda”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 2 settembre 2023) 2023-09-02 18:02:23 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: GENOVA – “Il mercato è finito”. Alberto, allenatore del, non nasconde la propria gioia per la chiusura della finestra estiva delle trattative, nel corso della conferenza stampa in vista del match con il Torino “Sono felice per chi è rimasto e chi arriva deve sapere dove si trova, quello che deve fare, la maglia che veste e il contributo che deve dare nel gruppo”. Il tecnico rossoblù poi motiva la propria felicità per la chiusura del: “Secondo me è assurdo che ci sia ilquando si gioca, con giocatori che vanno via, con giocatori che hanno sempre il dubbio. Mi auguro si possa cambiare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. La squadra è questa e quello che vi ...