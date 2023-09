Cavani | il figlio Lucas firma con il Napoli La gioia del matador

(Di sabato 2 settembre 2023)10enne del, hato il suo primo contratto con le giovanili del. Grande emozione per l’ex attaccante azzurro. CALCIO. C’è un nuovoal. Si tratta di10enne delEdinson, che hato il suo primo contratto con le giovanili azzurre. Ad annunciarlo è Il Mattino, raccontando la grande emozione dell’ex attaccante partenopeo per l’approdo delin maglia azzurra.ha sottoscritto un contratto di un anno, il massimo consentito sotto i 14 anni, con opzione di rinnovo per un legame lungo con il club. Era nell’aria da tempo ...

Il Napoli ha nuovamente un suo Cavani, si tratta di Lucas, figlio del Matador (attualmente al Boca Juniors). Ne parla l'edizione odierna de Il Mattino. "La dinastia dei Cavani nel Napoli si allunga.Evidentemente era nel suo destino restare legato al Napoli, non solo per quello che ha dato quando ha vestito la maglia azzurra, ma or ...