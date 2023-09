Catania | non sono allucinazioni estive ma essere perfetti può essere un rischio

... in provincia di, dal 12 al 14 ottobre, negli spazi di Sicilia Fiera Exhibition Meeting Hub,... come un tutor, come l'insegnante di ripetizioni di un volta chefa i compiti al posto degli ...Il risultato del Massiminoè giusto. Ilmeritava di più contro il Crotone ma una cosa è evidente: il lavoro da svolgere per arrivare in condizione top è ancora molto. La squadra rossazzurra nella ripresaaveva ...Se Trieste è in prima posizione seguita da Roma e Milano il Venetose la cava male. Tra le città del Sud Italia spuntano anchee Palermo. 'Si avvicina l'estate, e con essa il desiderio ...

Catania, non meritavi la sconfitta: questa Serie C sarà piena di insidie Livesicilia.it

Il presidente del consiglio comunale di Catania Sebastiano Anastasi ha fissato per lunedì 4 settembre alle 10, la prima riunione della conferenza dei capigruppo della nuova assise consiliare eletta ne ...Il match clou è stato indubbiamente quello del Massimino tra Catania e Crotone ma tra oggi e domani avremo di che guardare davanti alla TV dato il ricco menù offerto dalla competizione. Andiamo a ...