Caso Ustica | Meloni risponde ad Amato | “Ci dica se ha qualcosa…”

(Di sabato 2 settembre 2023) Continuano a fare discutere le parole di stamattina dell’ex Presidente del Consiglio, Giuliano, sul mistero di. Secondo l’ex premier, intervistato da La Repubblica, il Dc9 dell’Itavia precipitato vicino ail 27 giugno 1980 è stato abbattuto da un missile francese. “Era scattato un piano per colpire l’aereo sul quale volava Gheddafi – ha affermato– ma il leader libico sfuggì alla trappola perché avvertito da Craxi. Adesso l’Eliseo può lavare l’onta che pesa su Parigi”. Eppure da Parigi arriva un secco no comment: “Non abbiamo dichiarazioni da fare”. Sulè intervenuta pochi minuti fa anche Giorgia: “Quelle di Giulianosusono parole importanti che meritano attenzione. Il presidente ...

...uno dei grandi protagonisti delle indagini sulla verità della strage di. Su sollecitazione del presidente Francesco Cossiga , Bettino Craxi affidò ad Amato il compito di fare luce sul...... ha scritto il giornalista Andrea Purgatori , che si è a lungo occupato del. L'intervista di ... Italia Strage di, la luce che ancora manca per chiarire i misteri Gigi Riva scrittore Secondo ...... ha scritto il giornalista Andrea Purgatori, che si è a lungo occupato del. Il disastro aereo La strage di, uno dei grandi misteri della storia d'Italia, avvenne alle 20.59 del 27 giugno ...

4 GIUGNO 2008 - Nel processo per la strage di Ustica "non è mai stato opposto il segreto di Stato", "ne' risulta che tale vincolo sia stato apposto su atti o documenti inerenti il caso". Ad ...Cosa è successo la sera del 27 giugno 1980 a Ustica Il Dc-9 I-Tigi Itavia, in volo da Bologna a Palermo con il nominativo radio IH870, scomparve dagli schermi del radar del centro ...