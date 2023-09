Caso Ustica | le accuse di Cossiga del 2008 nel programma di Purgatori

(Di sabato 2 settembre 2023) La Corte d'Appello dice chiaramente che le ipotesi di abbattimento dell'aereo di missile o bomba a bordo non hanno trovato confema su Tg. La7.it - E' in una puntata del 2020 di ...

...in una puntata del 2020 di Atlantide che Andrea Purgatori ripropone la famosa intervista in cui l'ex Capo dello Stato Francesco Cossiga rivela sua versione dei fatti sul tragico attentato di..., ecco come la pensava Andrea ...... nel, si sarebbe paracadutato fuori). L'atro particolare non evidenziato è che sarebbe stato ... non certo un kamikaze anti - atlantista, che oltre a parlare del crimine diha accennato alle ...

Strage di Ustica, le parole di Amato riaprono il caso: «Meloni tolga il segreto di stato» Domani

Ad Atlantide la ricostruzione dei fatti dell'ex presidente della Repubblica, parole molto vicine alla tesi di Giuliano Amato ...Ad Atlantide la ricostruzione dei fatti dell'ex presidente della Repubblica, parole molto vicine alla tesi di Giuliano Amato ...