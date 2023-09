Caso Giulia Tramontano | Impagnatiello e la finzione di esser «Andrea Valdi» per ordinare ammoniaca | topicida e cloroformio da usare contro la compagna incinta

(Di sabato 2 settembre 2023) Alessandroha tentato più volte di ucciderementre era. Avvelenandola più volte. E ordinando l’occorrente sotto falso nome. A ricostruire il lavoro della procura è Repubblica. La sera del 16 febbraio, per esempio, mentre faceva il barman dell’Armani Cafè ordinava col cellulare una bottiglia da un litro distabilizzato con amilene. Da spedire però ad, all’indirizzo del suo appartamento di Senago. Aveva saldato i 23 euro (più spese) con il suo account Paypal. Ma alla ditta aveva fornito il suo alter ego e un’e-mail creata apposta.ritirò poi il pacco alla Gls di Paderno Dugnano. Anche perché il corriere, arrivato a Senago, non aveva trovato certamente nessun ...

... guidata dal colonnello Pantaleo Cataldo e coordinata dalla pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunta Letizia Mannella, Impagnatiello pensava a quella sostanza almeno dal 5 febbraio, quando cioè...

Nel fegato di Giulia Tramontano sono stati trovati 9,15 nanogrammi per grammo di "bromadiolone", un potentissimo veleno per topi ...L'esame autoptico inchioderebbe il killer. Giulia è morta dissanguata da 37 coltellate ed era ancora viva quando lui l'ha colpita l'ultima volta. La novità che è stato trovato del topicida nel sangue ...