Cartelle esattoriali a un 86enne ' Cara Meloni | per favore aiutami'

(Di sabato 2 settembre 2023) Una è di 26mila euro. L'amarezza: 'Ho sempre pagato tutto, la gente ancora mi ringrazia. Non so come fare'

Una è di 26mila euro. L'amarezza: 'Ho sempre pagato tutto, la gente ancora mi ringrazia. Non so come fare'... l'attesa è tutta a fine mese con la Rottamazione quater, quando si saprà il destino di almeno 19 milioni di. Il rischio concreto è che solo il 15% - 18% dei 30 miliardi di euro ...Roma - Acilia), infatti vennere anni fa sommersi Questi Uffici hanno come unica attività quella di produrre '' per il pagamento degli 'obbligatori' contributi a carico di tutti e ...

Cartella esattoriale da 26 mila euro del 1998: pensionato scrive alla Meloni ilmessaggero.it

A un uomo di 86 anni è arrivata una cartella esattoriale da 26 mila euro per un accertamento che risale al 1998 ma che è da saldare entro cinque giorni. La notifica è dell'Agenzia delle Entrate. (ANSA ...Al netto dei proclami discordanti che arrivano dall’Erario e dall’esecutivo sulla pace fiscale, l’attesa è tutta a fine mese con la Rottamazione quater, quando si saprà il destino di almeno 19 milioni ...