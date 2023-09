Capretta uccisa a calci ad Anagni | 12 giovani denunciati Animalisti sfilano con foto e nomi

(Di sabato 2 settembre 2023) Sono dodici iper l’uccisione dellain un agriturismo trae Fiuggi, durante un compleanno di 18 anni. Si tratta di cinque minorenni e sette maggiorenni. Oltre agli esecutori materiali dell’uccisione, sono indagati anche gli amici che urlavano: «Dai, continua… più forte». Per loro l’accusa è «istigazione a commettere reato». Idei dodici sono stati registrati dopo l’interrogatorio ai due minorenni che hanno ucciso la capra e hanno filmato la scena. Intanto, sabato pomeriggio andrà in scena la protesta degli. L’iniziativa è stata ribattezzata “Fuori i”. Il motivo è facile da intuire. «Per i reati sugli animali nessuno va in carcere perché le pene sono troppo basse. Dal momento che lo stato è assente vogliamo che ...

a calci, minacce di morte e caccia ai ragazzi del video sui social. Una mamma li difende: "Quella bestia agonizzante. L'hanno solo finita" di Andrea Ossino 31 Agosto 2023...su una carriola una capretta di pochi mesi (che si era avvicinata a loro perché abituata al contatto con l'uomo), poi l'hanno gettata da una finestra ed infine, mentre agonizzava, l'hanno uccisa a calci

