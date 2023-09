Capretta uccisa a calci | 12 giovani denunciati | 5 sono minorenni

(Di sabato 2 settembre 2023) Dodici ragazzi, di cui 5statiper il reato di 'istigazione all’uccisione di animale' . embed post id="1749955" I carabinieri della compagnia di Anagni li hanno identificati e quindi segnalati alle procure di competenza, per aver incitato, in un video postato sui social, due diciassettenni a colpire ripetutamente, fino a provocarne la morte, lache si trovava...

Non si ferma la scia di violenza da parte di giovanissimi : dallo stupro di Palermo a quello di Caivano , passando per labrutalmente 'per divertimento 'ad Anagni. La comunità ...Anche dall'altra parte del mondo, dove mi trovo in questo momento, arriva con forza la notizia della festa conclusasi con l'uccisione di unadi pochi mesi nell'agriturismo Sant'Isidoro, alla ...Ieri notte, poco dopo la mezzanotte, l'orsa Amarena è stataa fucilate da un uomo del paese ... abbiamo visto bambini giocare a pallone con un riccio , abbiamo visto unaavvicinarsi per ...

Capretta uccisa a calci ad Anagni, 4 nuovi indagati per istigazione RaiNews

I carabinieri della compagnia di Anagni li hanno identificati e quindi segnalati alle procure di competenza, per aver incitato, in un video postato sui social, due diciassettenni a colpire ...Dodici ragazzi, di cui 5 minorenni, sono stati denunciati per il reato di 'istigazione all’uccisione di animale' . [embed_post id="1749955"] I carabinieri ...