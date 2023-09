Capolavoro Ferrari nel gp di Monza Sainz annienta Verstappen

(Di sabato 2 settembre 2023)da urlo nelle qualifiche del Gran Premio di Formula 1 che si tiene a. È infatti di Carlosil miglior tempo di 1'20''294 che nell'ultima porzione di qualifiche gli vale la pole position per la gara di domenica in Italia. Ilsta scavalca sull'ultimo tentativo la Red Bull di Max, con l'altradi Charles Leclerc che conquista invece la terza posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio. Subito chiarito il caso investigazione sulla possibile infrazione di tempi nell'out lap da parte delle due: non c'è nulla e non ci saranno stravolgimenti nella griglia di partenza. Quarta e quinta posizione per George Russell su Mercedes e Sergio Perez su Red Bull, con la Williams di Alexander Albon che chiude invece sesta. In ...

GMA T.33 SPYDER Versione a cielo aperto della T.33 Coupé, la GMA T.33 Spyder è il nuovo...KC23 Torniamo nell'empireo delle one - off con laKC23 , realizzata dal programma ...Non lo si può definire certo un, né un biopic memorabile perché, come la maggior parte dei film che stiamo vedendo in questi giorni a Venezia, non fa altro che restare impantanato ...... ma piuttosto una versione migliorata del V6 di derivazioneutilizzato nella Giulia ... Analogamente al design esterno, l'interno è un. Qui non troverete schermi touchscreen giganti, ...

Formula 1, capolavoro Ferrari nel gp di Monza: Sainz batte tutti in qualifica Il Tempo

È tutto pronto, e l'interesse è altissimo: è stato presentata questa mattina nel resort Campi Elisi la seconda edizione del "Pranzo in rosso - a cavallo della solidarietà" organizzata dal Club storie ...Dalle leggendarie piste di LeMans ai prestigiosi circuiti di Monza, la Scuderia Ferrari ha sempre messo in mostra velocità, precisione e successo. La Scuderia Ferrari Monza Limited Edition racchiude ...