Caos nomine a Rovigo I sindacati chiedono | “Situazione complessa | più attenzione da parte degli uffici”

(Di sabato 2 settembre 2023) Il nuovo anno scolastico in Polesine è iniziato con inaspettati intoppi. La sede rodigina dell'o Scolastico, situata in via Don Minzoni, è stata inondata da telefonate e visite di docenti sconcertati dalleimprovvisate, previste per il 5 settembre ma effettuate anticipatamente. Un improvviso cambio di rotta che ha creato confusione e disagio. L'articolo .

Caos nomine dei docenti per l'imminente anno scolastico a Rovigo, la scuola inizia già male ilgazzettino.it

(Orizzonte Scuola) Supplenze docenti 2023/2024, caos a Cremona e Crema: “Algoritmo ha assegnato solo i posti di sostegno. Le cattedre di lettere sono tutte vuote!” Quali saranno i posti che si ...ROVIGO - Il nuovo anno scolastico inizia all’insegna del caos. Sbigottimento che ha sollevato richieste di spiegazioni, rimostranze e in qualche caso, anche qualche protesta, sono ...