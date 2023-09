Canottaggio | Mondiali al via a Belgrado | domani la prima giornata delle eliminatorie

(Di sabato 2 settembre 2023), 2 set. - (Adnkronos) - Questa mattina, con lo svolgimentogare dedicate alla riserve – le spare race – è stato aperto ufficialmente il campo di regata dell'Ada Ciganlija a, sede deidi. Da, infatti, i 22 equipaggi azzurri (13 olimpici, 5 non olimpici, 3 paralimpici, 1 non paralimpico) inizieranno il percorso che li porterà verso le finali che si disputeranno da venerdì 8 a domenica 10 settembre. Grande attesa, quindi, per vedere quanti pass olimpici e paralimpici l'Italia riuscirà ad agguantare con una squadra azzurra completamente rimaneggiata e solo con il doppio femminile pesi leggeri,campionesse olimpiche Valentina Rodini e Federica Cesarini, tornate insieme dopo un periodo di alterne vicende che le ha ...

dinell'Ada Ciganlija di Belgrado valgono doppio: per le medaglie e i pass olimpici. L'Italia schiera 22 equipaggi (13 olimpici, 5 non olimpici, 3 paralimpici, 1 non paralimpico), ...Tutto pronto sul campo di regata dell'Ada Ciganlija, che ospiterà il Mondiale diin programma a Belgrado. Dalla giornata di domani, infatti, i 22 equipaggi azzurri (13 olimpici, 5 non olimpici, 3 paralimpici, 1 non paralimpico) inizieranno il percorso che li porterà ...A domani il via aidiall'Ada Ciganlija. Sono 22 gli equipaggi azzurri, di cui 13 olimpici, 3 paralimpici e 6 né olimpici né paralimpici, che inizieranno il viaggio alla ricerca delle finali, che si ...

L’Italia verso i Mondiali, il dt: “Serve pazienza. Donne e coppia, c’è fiducia” La Gazzetta dello Sport

Belgrado, 2 set. – (Adnkronos) – Questa mattina, con lo svolgimento delle gare dedicate alla riserve – le spare race – è stato aperto ufficialmente il campo di regata dell’Ada Ciganlija a Belgrado, se ...I Mondiali di canottaggio nell’Ada Ciganlija di Belgrado valgono doppio: per le medaglie e i pass olimpici. L’Italia schiera 22 equipaggi (13 olimpici, 5 non olimpici, 3 paralimpici, 1 non paralimpico ...