Canoa | Coppa del Mondo | Horn terza nel K1 femminile

(Di sabato 2 settembre 2023) In Spagna per ildellaè arrivato il momento delladelche sta andando avanti nelle acque iberiche. Onde che hanno sorriso oggi anche alla Nazionale Italiana che con Stefanieè riuscita a centrare la seconda medaglia delladel. Stefanieè riuscita ad agguantare il terzo posto nel K1. L’azzurra ha dato buoni segnali sin dalla semifinale, archiviata con il terzo miglior tempo (103.51 con due penalità). Nella finale a dieci, poi, ha messo a referto il crono di 100.23 (zero penalità), finendo dietro soltanto alla slovacca Eliska Mintalova (prima con 99.36 e zero penalità) e all’australiana Jessica Fox (seconda con 99.42 e due penalità). SportFace.