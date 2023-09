Cultura blaugrana, quella chedice di avere nel sangue: "Mi identifico con questa mentalità, con i miei idoli che sono passati tutti da qua. Mi rivedo molto con la cultura del Barcellona: non ...ROMA - Joao Felix èsbarcato a Barcellona : a riportarlo è Marca che rivela come l'attaccante dell' Atletico Madrid ...Felix è atterrato il volo privato che ha portato in blaugrana Joao, ......da parte di The Athletic dall'Inghilterra di quanto accaduto questo pomeriggio a Joao, il ... e così l'esterno lusitano,in aeroporto a Lisbona per raggiungere la Catalogna, sarebbe stato ...

Cancelo già pazzo del Barcellona: “Mia madre sapeva che volevo giocare qua” ItaSportPress