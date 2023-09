Calendario Serie C oggi | orari 2 settembre | chi gioca | programma | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023) Con gli anticipi della giornata di ieri, è iniziata laC 2023-2024: nella giornata di, si disputeranno altre sei sfide, tra girone B e girone C, valevoli per il primo turno di quest’edizione della terzacalcistica italiana. Per quanto riguarda il girone B, la sfida più interessanti vedrà opposte il Pescara e la Juventus Next Gen, squadre che hanno le potenzialità per inserirsi nella corsa promozione. Debutta anche la Spal che ospiterà al Paolo Mazza la Vis Pesaro. Chiudono ildella serata odierna Recanatese–Torres e Virtus Entella–Ancona. Due le sfide invece che si disputerannoper il girone C: l’Avellino, il quale vuole riscattare una scorsa stagione decisamente deludente, esordirà in casa con il Latina. Nell’altro match di questo gruppo, il Messina farà visita ...