Calendario atletica oggi | Diamond League Xiamen 2023 | orari | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 2 settembre 2023)sabato 2 settembre va in scena la penultima tappa della, il massimo circuito internazionale dileggera. Dopo continui rinvii, finalmente la kermesse sbarca in Cina: appuntamento aper un evento che si preannuncia particolarmente appassionante e avvincente, a una settimana dalla conclusione dei Mondiali di Budapest. Il circuito è ormai alle battute conclusiva, dopo l’uscita odierna è previsto il Meeting di Bruxelles a precedere le Finali di Eugene. Ben seisaranno della partita. Marcell Jacobs guida la truppa dopo aver conquistato la medaglia d’argento con la 4×100 ai Mondiali. Il Campione Olimpico dei 100 metri è atteso dal confronto con quattro statunitensi (tra cui il grande rivale Fred Kerley) e quattro giamaicani. Da non perdere Andy ...