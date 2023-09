(Di sabato 2 settembre 2023) AGI - Con il mese di settembre ci lasciamo alle spalle l'estate e inizia l'autunno meteorologico ma la nuova stagione parte pero' senza particolari strappi e anzi il clima sarà ancora tipicamente estivo per diversi giorni. Un robusto campo di alta pressione andrà infatti rafforzandosi tra Europa e Mediterraneo nel corso delcon tempo stabile e temperature in rialzo sull'Italia. Questi gli Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano la prossima settimana all'insegna dell'estate settembrina, faràdi giorno ma senza particolari eccessi e con massime intorno a +30/33. Poche variazioni dunque nella prima decade di settembre che molto probabilmente sarà all'insegna della stabilità. Previsioni meteo per oggi: Nord Al mattino locali piogge sul Piemonte, asciutto altrove con nubi medio-alte in transito. ...

Il bel tempo sarà prevalente, il cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e le temperature cominceranno a salire Il meteo in Italia da oggi torna con, in un weekend che tra sabato 2 settembre e domani domenica 3 settembre propone un quadro tipico dell'estate piena. Merito dell'anticiclone Bacco, che scalza il ciclone Poppea dal nostro

Caldo e sole nel weekend, picchi fino ai 33 gradi AGI - Agenzia Italia

Inizia l'autunno meteorologico ma la nuova stagione parte però senza particolari strappi e anzi il clima sarà ancora tipicamente estivo per diversi giorni.