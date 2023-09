Calderone | oltre diecimila le domande a piattaforma Siisl

"Sono giàdiecimila, in base al dato delle 9 di stamattina, le domande presentate alla Siisl, la nuova piattaforma per l'inclusione sociale e lavorativa".4.000 domande processate, circa 600 mila potenziali posti nei corsi di formazione e 60 mila ... Questa mattina, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina, alla presenza del ...Ex Rdc, parte la nuova piattaforma. Ma (per ora) a rilento4.000 domande processate, circa 600 mila potenziali posti nei corsi di formazione e 60 mila ...gongola: 'Ce l'abbiamo fatta, ...

Ventisette settembre 2018. Uno scatenato Luigi Di Maio si affacciava su piazza Colonna dal balcone di Palazzo Chigi annunciando trionfante: «Abbiamo abolito la povertà!». Erano i tempi del primo gover ...