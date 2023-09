Calciomercato | l’ag Fifa Cavadini | “Le milanesi favorite | il miglior acquisto…”

Leggi su notizie

(Di sabato 2 settembre 2023) Il procuratore ha parlato in esclusiva a Notizie.com il giorno dopo la chiusura della sessione estiva: “Il campo dirà se le strategie saranno state giuste. L’Arabia Saudita? In molti casi può portare ossigeno” Si chiude la porta all’Hotel Sheraton di San Siro, si stoppano le trattative. E con loro i rumors, le voci, le ipotesi, le speculazioni. Il gong della sessione estiva è suonato ieri, stop agli affari alle 20 in punto: ciò che è fatto… è fatto, ciò che è saltato è rimpianto o risparmio. Lo dirà la stagione. “La ricetta giusta non c’è mai, poi sono i risultati che danno il responso su come si sono mosse le società”: commentaenteFilippoa Notizie.com. Le chiacchiere, oltre al vento, se le porta via il campo. Reijnders, Guendouzi, Pavard e Lukaku sono 4 degli acquisti estivi (Ansa Foto) – Notizie.com Filippo ...