Calciomercato | Fiorentina Amrabat al Manchester United

Prestito con diritto di riscatto per il centrocampista FIRENZE - Sofyan Amrabat al Manchester United. Lo ha annunciato laprecisando che si tratta "di prestito oneroso con diritto di riscatto". Anche gli inglesi hanno annunciato l'arrivo del centrocampista marocchino, fino al giugno 2024. "È un grande onore ...Ma è stato anche il mercato di chi sogna in grande come Atalanta ee di chi spera di rientrare nel giro che conta come la Roma (con la mossa Lukaku che può cambiare gli equilibri). E poi ...Commenta per primo Sofyan Amrabat al Manchester United, dopo un lunghissimo braccio di ferro con lal'affare è fatto. I Red Devils hanno chiuso la trattativa negli ultimi minuti e comunicato l'ufficialità in tarda serata: ai viola 10 milioni per il prestito oneroso con diritto di riscatto ...

Prestito con diritto di riscatto per il centrocampista FIRENZE (ITALPRESS) - Sofyan Amrabat al Manchester United. Lo ha annunciato la ...Blog Calciomercato.com: Ultimo frenetico giorno di calciomercato, carico di emozioni, con l'immancabile colpo di scena. Negli ultimi due giorni, il Milan ha affrontato una ...