Calcio | Serie A | Atalanta-Monza 2-0 alla fine del primo tempo

(Di sabato 2 settembre 2023) Bergamo, 2 set. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 2-0 suldeldel match valido per la terza giornata diA, in corso di svolgimento al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere sin qui la partita i gol di Ederson al 35' e Scamacca al 42'.

Al Tardini i ducali non vanno oltre lo 0 - 0 casalingo contro la Reggiana nel derby emiliano della quarta giornata diB ma resta comunque in testa al campionato, anche se ora si avvicina il ...Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in rimonta sul Cagliari: "Ci aspettavamo una partita così contro una squadra che si chiude e prova a sfruttare le ripartenze. ...Non è facile entrare nella nostraA e lui sta facendo molto bene. Abbiamo tanta qualità, tutti stanno facendo bene, però bisogna essere più incisivi. Inoltre in questo sistema di giochi i ...

Diretta Napoli-Lazio 1-1: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

L’Atalanta ha registrato una vittoria e una sconfitta nei primi 180’ di questo campionato. Nelle ultime nove edizioni di Serie A, solo due volte la Dea ha rimediato più di un ko nelle prime tre gare ...Al “Renzo Barbera” di Palermo arriva la quarta sconfitta stagionale per la Feralpisalò ancora a secco di punti e gol in Serie B. Troppo poco incisivo ... Brunori ne approfitta ma calcia malamente ...