Calcio | Salernitana; caso Dia | non convocato per Lecce

(Di sabato 2 settembre 2023) "Dia non è statoperché, evidentemente, in queste ultime 48 ore per atteggiamenti e comportamenti non ha dato al mister l'idea che potesse affrontare una partita complicatissima come quella ...

"Gli ultimi giorni sono stati i più complicati, non per volontà dellache aveva già chiuso il mercato ma per la volontà degli altri di fare le cose alla fine", ha spiegato Morgan De ...SALERNO - Scoppia il caso Dia nellaalla vigilia della trasferta sul campo del Lecce, dove l'attaccante non farà parte del gruppo a disposizione del tecnico Paulo Sousa. "Non è stato convocato - ha spiegato il direttore ...Morgan De Sanctis , direttore sportivo della, ha fatto il punto sui movimenti estivi nella conferenza di fine calciomercato: "Non sono arrivate offerte soddisfacenti per far partire i ...

SALERNO - Scoppia il caso Dia nella Salernitana alla vigilia della trasferta sul campo del Lecce, dove l'attaccante non farà parte del gruppo a disposizione del tecnico Paulo Sousa. "Non è stato ...Il direttore sportivo fa il punto nella conferenza conclusiva del calciomercato: le dichiarazioni sul franco-senegalese, su Sousa e sul futuro di Simy e Valencia ...