Decide quindi di dare nuovamente fiducia a Lucca, preferendolo a Success, mentre Dipropone Cheddira dal 1' assieme a Soulè, appena arrivato dalla Juventus: il talento di 20 anni argentino ..."Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, anche se siamo stati poco lucidi nell'andare a concretizzare le occasioni create nei primi minuti". Lo ha detto Eusebio Dicommentando, in conferenza stampa, il pareggio a reti bianche colto dal Frosinone a Udine. "Questa sera hanno giocato tanti giovani - ha aggiunto - anche se non guardo la carta di identità ...Entra sulla scena la squadra di Die l'Udinese soffre e trema. Azione corale del ... L'arbitro prima concede ildi rigore, poi è il Var che annulla la chance per i giallazzurri. Kamara ...

Calcio: Di Francesco, ottimo primo tempo ma poco concreti Agenzia ANSA

Lo ha detto Eusebio Di Francesco commentando, in conferenza stampa, il pareggio a reti bianche colto dal Frosinone a Udine. "Questa sera hanno giocato tanti giovani - ha aggiunto - anche se non guardo ...Non sono ore facili per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma si è trovato a dover gestire una bufera di critiche: ecco la sua risposta ...