Calcio | Bologna; Motta soddisfatto | ' vittoria meritata'

(Di sabato 2 settembre 2023) Perdere così, con un gol incassato all'ultimo minuto per errore del portiere, fa male: malissimo. Claudio Ranieri, dopo il ko per 2 - 1 del suo Cagliari anon si nasconde: "Peccato, il ...

Due gol delmacchiati da altrettanti errori di Radunovic: "Quando il portiere sbaglia non c'è più nessuno, noi potevamo proteggerlo. Non gli dirò nulla, anche perché è un portiere che ci ha ...... 14' st Zirkzee (B), 44' st Fabbian (B)(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski, Posch (38' st De ... Al 26' l'arbitro assegna undi rigore per il Frosinone per un fallo di Ferreira su Gelli, ma il Var ...Claudio Ranieri , tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 2 - 1 sul campo del, nel match valevole per la terza giornata di Serie A 2023/2024: ' Peccato per la sconfitta, specialmente perché quando stai vincendo 1 - 0 non puoi commettere errori del genere . Ma la Serie A ...

Claudio Ranieri, dopo il ko per 2-1 del suo Cagliari a Bologna non si nasconde: "Peccato, il pareggio ci sarebbe potuto stare. Ma la Serie A è questa: sappiamo che non possiamo sbagliare, bisogna ...I ragazzi di Ignazio Abate travolgono i felsinei e rimangono a punteggio pieno: il tabellino e i marcatori del match ...