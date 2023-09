(Di sabato 2 settembre 2023) L'investimento sulla prima infanzia rappresenta per la Regione Toscana un'area di attenzione particolarmente importante

Calci, il Linchetto fra i "Nidi di Qualità" - Firenze LA NAZIONE

Calci (Pisa), 2 settembre 2023 -La Regione Toscana ... Le risorse verranno utilizzate per l’accoglienza dei bambini nel nido comunale a gestione indiretta “Il Linchetto”, affidato in concessione ad ...