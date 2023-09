Cagliari-Inter Primavera 1-1 | il tabellino della partita della 2ª giornata

(Di sabato 2 settembre 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo ilvalida per la secondadel Campionato1. SPRECO – L’non bissa la vittoria all’esordio contro l’Empoli e, a differenzaprima squadra lunedì, si ferma pareggiando all’Unipol Domus. Luca Di Maggio sblocca la situazione nel primo tempo, sfruttando la superiorità sulla fascia sinistra. A inizio ripresa ilresta in dieci per il doppio giallo a Mamadou Baldé, ma la squadra di Cristian Chivu pensa forse che sia tutto in discesa e si fa riprendere su rigore ingenuamente concesso da Francesco Stante ...

Cagliari e Inter Primavera si affrontano all’Unipol Domus per la seconda giornata del campionato di Primavera 1 2023/2024 (Lorenzo Schirru inviato all’Unipol Domus) – Le Primavere del Cagliari e ...I ragazzi di Chivu passano in vantaggio con Di Maggio, ma si fanno rimontare nonostante la superiorità numerica ...