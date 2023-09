Cagliari-Inter | Campionato Primavera 1 | l’arbitro designato per la partita

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 settembre 2023)si giocherà oggi alle ore 16.30 all’Unipol Domus: l’AIA ha reso noto. Questa la designazione per la, valida per la seconda giornata del1 2023-2024: ci sarà Leone della sezione di Barletta. ARBITRO(sabato 2 settembre ore 16.30) Arbitro: Domenico LeoneAssistenti arbitrali: Roberto D’Ascanio – Federico Fratello-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati