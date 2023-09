Burkina Faso | esercito uccide più di 100 sospetti terroristi

(Di sabato 2 settembre 2023) Ouagadougou, 2 set. (Adnkronos/Dpa) - L'delha dichiarato di aver ucciso più di 100. I militanti islamici sono stati sopraffatti in due operazioni nel nord del paese, vicino ai confini con il Mali e il Niger, hanno riferito i militari del paese dell'Africa occidentale attraverso un comunicato letto alla televisione di stato. Le forze di sicurezza hanno distrutto i veicoli deie hanno confiscato attrezzature e farmaci. Nell'operazione sono rimasti uccisi anche cinque membri delle forze di sicurezza, ha riferito l'. Nel, che conta circa 21 milioni di abitanti, sono attivi gruppi armati, come nei vicini stati del Mali e del Niger, alcuni dei quali hanno giurato ...

... e che attende di poter rappresentare lItalia nelle competizioni internazionali, si toglie la soddisfazione di battere il fresco campione del mondo Hugues Fabrice Zango (), oro a Budapest,...... e che attende di poter rappresentare l'Italia nelle competizioni internazionali, si prende la soddisfazione di battere il fresco campione del mondo Hugues Fabrice Zango (), oro a ...La numero uno del lungo è ancora la serba Ivana Vuleta: 6,88 ( - 0.4) per la neocampionessa del mondo che supera il 6,79 di Marthe Koala () e il 6,71 della nigeriana Ese Brume.

Il Burkina Faso invierà truppe in Niger: sale la tensione tra Niamey e ... Analisi Difesa

L’uomo ha contratto l’infezione durante il ritorno nel suo paese d'origine e si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale Mandic senza riuscire a reggersi in piedi ...È il turno del Gabon, poche settimane dopo il caso del Niger, che è ancora in alto mare. In due anni sono stati colpiti Paesi come il Mali, il Burkina Faso (due volte), la Gambia, il Niger, il Sudan, ...