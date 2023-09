Brighton - Newcastle 3 - 1 | gol e highlights

L'attaccante dei Seagulls va tre volte a segno e mette in ginocchio la squadra di Tonali: guarda la sintesi della partita di Premier League trae ...TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA - Chi ha osservato con particolare interesse la partita traè sicuramente il Milan . E non tanto per il centravanti irlandese - sebbene la sua ...Iltorna alla vittoria dopo il ko con il West Ham: contro ildecisivo evan ferguson con una tripletta Iltorna alla vittoria dopo il passo falso contro il West Ham. Con illa squadra di Roberto De Zerbi vince con un netto 3 - 1. ...

Brighton spettacolo: il 18enne Ferguson schianta il Newcastle con una tripletta La Gazzetta dello Sport

Il Brighton di De Zerbi vince 3-1 contro il Newcastle, nel match valido per la quarta giornata di Premier League. Show di Evan Ferguson, protagonista di una tripletta. Per il Newcastle, a segno Wilson ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Per sapere come rimuovere l’Ad Block clicca qui.