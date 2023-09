Brescia | giovane turista cade da barca | ricerche in corso nel lago d' Iseo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 2 settembre 2023) Milano, 2 set. (Adnkronos) - Sono inle, iniziate nella serata di ieri, di unatedesca di 20 anni scomparsa nelle acque deld', all'altezza di Pisogne, in provincia di. I sommozzatori sono impegnati da ore nella ricerca del corpo che, dopo la caduta accidentale in acqua, forse dovuta a un'accelerazione improvvisa di chi era alla guida, non è più riemerso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Breno, intervenuti sul posto, laera con un gruppo di coetanei sulla, dove non sarebbe mancato l'alcol, quando un'amica avrebbe preso i comandi: l'accelerazione improvvisa avrebbe fatto perdere l'equilibrio alla 20enne che era sulla prua dell'imzione con a bordo otto persone. ...