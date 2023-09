Boom di domande per il bonus trasporti | esauriti i fondi

(Di sabato 2 settembre 2023) ROMA – Esaurito subito il, il sostegno, fino, a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti mensili di trasporto pubblico, validi per più mesi, o annuali, del ministero del Lavoro. La misura è destinata a persone fisiche con un reddito entro i 20mila euro. Come si legge nella piattaforma online del ministero, sulla quale si poteva presentare domanda dalle ore 8 di ieri mattina tramite spid o cie, si è raggiunto “il momentaneo esaurimento della dotazione finanziaria prevista del Ddcreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. Sarà possibile effettuare un nuovo tentativo di richiesta a partire dalle ore 8 del 1° ottobre 2023 per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo dirichiesti nel mese di settembre 2023?. L'articolo L'Opinionista.

Il numero per leper il Sfl - Supporto formazione lavoro è raddoppiato in meno di due ore e alle 12 ha superato le 4mila unità, per assestarsi sotto le 10mila a fine serata. È quanto ha fatto ...Il bonus trasporti, sostegno del Ministero del Lavoro che fornisce fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti mensili o annuali per il trasporto pubblico, è stato esaurito rapidamente. La misura era ...Il primo bando ha registrato undi, così che le risorse finanziarie a disposizione sono state più che raddoppiate. I principali modelli giuridici per la costituzione delle Comunità ...

Concorso Agenzia delle Entrate: boom di domande, come si svolge l'esame Informazione Fiscale

Il fallimento di Evergrande ha fatto tremare le fondamenta del mercato immobiliare cinese, già messo a dura prova ..."Esatto, oggi il "prestito" delle banche può essere diluito su un periodo più lungo, soprattutto per le persone più giovani. È chiaro che poi bisogna tenere conto anche delle garanzie che chiedono: ...