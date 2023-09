Bonucci all’Union Berlino | “Inizio nuova fase della mia carriera”

Leggi su sportface

(Di sabato 2 settembre 2023) Leonardo, dopo tante polemiche e tanti musi lunghi, alla fine ha lasciato la Juventus per approdare in Bundesliga,. Il difensore italiano ha voluto spendere le prime parole con casacca del club tedesco, subito dopo la sua ufficialità. Le parole didal suo profilo social: “Per me è qualcosa di speciale fare un’esperienza all’estero per la prima volta nella miaho l’opportunità di continuare a giocare ai massimi livelli e di supportare la squadra nel suo viaggio in tre competizioni impegnative con la mia esperienza. Non vedo davvero l’ora che arrivi questamia. Forza Union“. SportFace.