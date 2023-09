Boniek | «Serie A | Milan e Inter fortissime Nella lotta scudetto…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 2 settembre 2023) Zibiha parlato delle big del campionato diA, tra cui ile l’. Le sue dichiarazioni. GRIGLIA DI PARTENZA – Queste le parole di Zibinel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Se dovessi fare una griglia di partenza, dico che illo vedo molto bene quest’anno. Vedo bene anche la Juventus. Vedo bene l’. Sono le tre squadre insieme col Napoli che difende il campionato che hanno in teoria vantaggio su altre squadre come la Lazio, come la Roma, come la Fiorentina, come l’Atalanta, peròsono. La Juventus è sempre una squadra che bisogna stare molto attenti perché là c’è una mentalità di giocarsi il tutto per tutto ogni domenica. È una ...