Bologna | Thiago Motta | “Grande prestazione Fabbian? Ha fatto quello che sa fare”

(Di sabato 2 settembre 2023)ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo in rimonta sul Cagliari: “Ci aspettavamo una partita così contro una squadra che si chiude e prova a sfruttare le ripartenze.hache sa, è un ragazzo che si è inserito da poco nel gruppo, è stata una”. Poi ha proseguito: “Dovevamomeglio negli ultimi metri nel primo tempo come abbiamonella ripresa, ma hofiducia nei miei giocatori. Abbiamo giovani di valore, tutti vogliono arrivare e tutti vogliono giocare”. Il tecnico rossoblù ha poi proseguito: “Joshua è un giocatore fantastico, sta guadagnando la fiducia dei compagni e del pubblico, oltre che quella del club e del suo ...

Gli uomini diMotta ci credono e attaccano. Lucumì dai 25 metri, Radunovic para. Kristiansen sfonda a sinistra, cross per Ferguson, testa e palla sul fondo. Ilsale. Kristiansen vola ......uomini diMotta ci credono e attaccano. Orsolini sbaglia un rigore Lucumì dai 25 metri, Radunovic para. Kristiansen sfonda a sinistra, cross per Ferguson, testa e palla sul fondo. Il...Commenta per primo- Cagliari 2 - 1 Skorupski 6 : a parte la rete subita partita in controllo per l'estremo ...Motta 6,5 : inizialmente paga l'errore di non marcare a uomo Luvumbo. Poi ...

BOLOGNA (ITALPRESS) – Claudio Ranieri e il suo Cagliari irretiscono per un’ora il Bologna ma i felsinei riescono a uscirne pareggiando il gol di Luvumbo con quello di Zirkzee, falliscono un rigore con ...Bologna-Cagliari, le dichiarazioni di Motta Queste le parole dell'allenatore del Bologna, Thiago Motta, ai microfoni di Dazn: "Sono contento della nostra prestazione. Abbiamo un gruppo di grande ...